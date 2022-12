Esterno notte | la recensione

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022) La serie:. Regia: Marco Bellocchio. Cast: Fabrizio Gifuni, Tony Servillo, Margherita Buy, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra, Fabrizio Contri, Pier Giorgio Bellocchio. Genere: Drammatico. Durata: 58 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: È il 16 marzo 1978, una data che la storia italiana è destinata a ricordare per sempre senza riuscire a trovare mai un compromesso con quanto accaduto. In quel giorno, infatti, il nuovo governo presieduto da Giulio Andreotti si prepara per andare in Parlamento per ottenere la fiducia. Nello stesso momento, però, la macchina di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, viene intercettata e bloccata in via Mario Fani, a Roma, da un gruppo delle Brigate Rosse. Le conseguenze sono drammatiche. Nello scontro a fuoco, infatti, è assassinata tutta la scorta di Moro che viene ...