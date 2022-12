Corea del Nord lancia due missili sul mare del Giappone

Adnkronos

LaNord ha lanciato due missili balistici a medio raggio verso il mare al largo della costa orientale della penisola coreana (conosciuto anche come marGiappone), secondo funzionari ...Da tempo Kim Jong - Un tenta di sviluppare una nuova arma strategica per accelerare i suoi programmi nucleari e ... Corea del Nord lancia missili balistici nel mar del Giappone Due missili balistici sono stati lanciati dalla Corea del Nord nel Mar del Giappone tra le 11.13 e le 12.05 ora locale. Sono partiti dalla provincia settentrionale di Tongchang-ri secondo quanto preci ...La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici non identificati. Lo riferiscono le forze armate di Seul. Sono stati lanciati nel Mare Orientale, come specifica il comando militare della Corea del ...