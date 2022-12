Calciomercato.com

In Spagna, ad esempio, e parliamo di 'AS', l'apertura è dedicata a Sergio. Il centrocampista delha lasciato ieri la Nazionale e il quotidiano gli dedica la prima pagina con una ...La stella delJordi Alba ha detto che"mancherà molto" alla Spagna, che sarà guidata da Luis de la Fuente nelle qualificazioni a Euro 2024 dopo che Luis Enrique ha lasciato il suo ... Barcellona, Busquets verso l'addio: la scelta del giocatore Sergio Busquets lascia la Nazionale spagnola. Il capitano ha annunciato sui social il suo addio. L'ultima apparizione con la Roja nel Mondiale in Qatar. Il centrocampista ha collezionato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...