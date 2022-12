Vittorie in Lazio e Lombardia La profezia di Salvini sulle Regionali

(Di sabato 17 dicembre 2022) I primi regali del nuovo anno saranno ledel centrodestra alle prossime elezioniin. Matteonon ha dubbi e, nel corso del suo intervento video alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, ha espresso l'auspicio che i «primi doni del 2023 siano duealle elezioni in». «Avremo squadre all'altezza". Poi la previsione sull'esecutivo di centrodestra: «Giorgia Meloni ha l'onore e l'onere di essere presidente del Consiglio e lo sarà a lungo. Lavoreremo almeno per i prossimi 5 anni», ha aggiunto. Poi il riferimento ai rapporti all'interno della maggioranza di governo. «C'è stata competizione in campagna elettorale? Sì. C'è competizione al governo? No, la competizione lascia spazio ...

"I primi doni sotto l'albero in vista del 2023 sono due vittorie in Lazio e in Lombardia". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI. "C'è stata competizione sì. C'è ...