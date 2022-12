Traffico Roma del 17-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Prenestina e doppia trafficata anche la carreggiata è da tra Laurentina ed Appia code persul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII è la via Salaria ed ancora a seguire tra via Nomentana via Tiburtina verso San Giovanni chiusa lo ricordiamo per lavori via della Magliana tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne deviazioni anche per le linee bus 128 e 719 è in programma per le 14 una manifestazione in piazza Aldo Moro termine previsto per le 19 manifestazione dalle 14 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli alle 14:30 la prima edizione del corteo storico del presepe Partenza da piazza Gio ...