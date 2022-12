Ospedale San Pio | nuovo intervento chirurgico cardiovascolare raro e salvavita per un 51enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUninteressante e importantissimodi tipo endovascolare è stato praticato all’San Pio di Benevento, stavolta per il trattamento di una dissezione acuta (rottura) dell’aorta toracica in un paziente di 51 anni. La dissezione dell’aorta è una patologia che può colpire gli uomini giovani, obesi, ipertesi che spesso non praticano terapia anti ipertensiva e si manifesta con dolore retrosternale che simula un infarto. L’tenutosi nei giorni scorsi presso il nosocomio del capoluogo sannita rientra all’interno della casistica degli interventi rari (ma non rarissimi) in ogni caso ritenutiper i pazienti. Nel caso specifico e con l’ausilio di un ingegnere biomedico, presente in sala operatoria, si è provveduto ...