Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | risultati batterie 4×50 mista e Franceschi fanno sognare! Rivolta e Martinenghi bene in batteria

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ancora un en plein azzurro nella penultima sessione dedicata alledel Mondiale di Melbourne. Tutti gli azzurri in gara hanno superato il turno anche se non manca un pizzico di rammarico per lafemminile costretta a rinunciare per le precarie condizioni fisiche della insostituibile Silvia Di Pietro. Gioisce invece lamaschile che fa segnare il miglior crono in(1’32?31) con le frazioni così divise: Mora 23?61, Cerasuolo 26?06, Ceccon 21?80 e Deplano 20?84. Alle spalle degli azzurri una temibile Francia (1’32?53) e la sorprendente Germania con 1’32?56. In finale anche Giappone, Usa, Olanda, Australia, Cina. Nellafemminile miglior tempo delle padrone di casa con 1’44?78, nuovo record dell’Oceania, ...

OA Sport

Di seguito il programma e come seguirlo in tv/streaming : PROGRAMMAVASCA CORTA 2022 OGGI SABATO 17 DICEMBREProgramma, Orari, Tv e streaming deididi Melbourne - I rankingprima di Melbourne - La presentazione della quinta giornata - Le presenze gara degli azzurri aidi Melbourne - Le possibilità di ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon trionfa nei 100 misti! La 4x200 sl è di bronzo! Mondiali nuoto vasca corta, altre due medaglie per l'Italia: oro per Ceccon nei 100 misti. La 4X200 stile libero vince la medaglia di bronzo.In programma oggi la quinta e penultima giornata della sedicesima edizione dei Campionati mondiali in vasca corta . Palcoscenico la piscina all'aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato n ...