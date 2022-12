Nba 2022 2023 | LeBron e un Westbrook vintage rialzano i Lakers | i Magic di Banchero espugnano Boston

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dieci partite nella notte italiana tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre tra le arene dell’NBA. I Los Angelesriescono a mettersi alle spalle il suicidio nei minuti finali contro iCeltics di martedì e superano 126-108 i Denver Nuggets. UnJames da 30 punti e un Russellin tripla doppia (15+11+12) garantiscono il successo ai californiani contro Jokic e compagni, ma al solito il sorriso è solo a metà a causa dell’ennesimo problema fisico per Anthony Davis. Infortunio al piede per il prodotto di Kentucky, che dovrà sostenere ulteriori accertamenti. Con Stephen Curry indisponibile per alcune settimane si apre un periodo decisamente importante e complicato per i Golden State Warriors, che già non erano partiti benissimo in ...

Sky Sport

Il solito Joel Embiid trascina Philadelphia alla bella vittoria contro Golden State con i suoi 34 punti e 13 rimbalzi. In casa 76ers ci sono da evidenziare anche i 27 punti e 9 assist di James Harden, ...Dettagli a cui lafa particolare attenzione, provando a spronare le franchigie a tenere il più a lungo possibile i migliori giocatori in campo. Sanzione che è arrivata anche per i Brooklyn Nets ... La NBA multa gli Heat: Miami per protesta mette tutta la squadra in lista infortunati Sono 20 i punti a referto messi da Paolo Banchero nella vittoria dei Magic contro i Celtics. Cade Golden State: Warriors schiacciati per 118-106 da Philadelphia ...Banchero segna 20 punti e i suoi Magic sbancano il Garden, tripla doppia di Westbrook per il successo di Los Angeles su Denver. Irving segna sulla sirena la tripla del successo di Brooklyn a Toronto.