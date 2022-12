Magic Mike’s Last Dance | per Salma Hayek la lap dance di Channing Tatum “è stata fisicamente impegnativa”

(Di sabato 17 dicembre 2022) La lapdiinha messo a dura prova. La co-protagonista ha rivelato che anche il suo ruolo è stato “impegnativo”, soprattutto quando si trattava di “sedersi e guardare dodici uomini seminudi che ballavano e facevano piroette“. Lainterpreta una ricca mondana che collabora conMike per uno spettacolo di burlesque a Londra. “È molto impegnativo dal punto di vista fisico“, ha dettoa Entertainment Tonight riguardo alla padronanza della sequenza. “Santo cielo. Devi solo aspettare e guardare. È semplicemente complicato“. Per quanto riguarda il suo ruolo in ...

Sky Tg24

... 4 The Nevers " stagione 1 Raised by Wolves " stagioni 1, 2 FBOY Island " stagioni1, 2 Legendary " stagioni 1, 2, 3 Finding" stagione 1 Head of the Class " stagione 1 The Time Traveler'...PHILADELPHIA 76ERS - LOS ANGELES LAKERS 133 - 122 d.t.. Terza ... la prima di franchigia dalla panchina da quella diJohnson ... Ai Jazz (15 - 13) non basta il rientro diConley dopo 9 gare ... Magic Mike - The Last Dance finirà con una lunga sequenza di ballo