LIVE Vakifbank-Eczacibasi 0-0 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | +6 in favore di Egonu e compagne nel primo set | 13-7

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-21 Boskovic trova il mani out del muro al termine di uno scambio spettacolare. Non c’è invasione. 24-20 Lunga la ricezione di Daalderop e l’annulla anche il secondo set-point. Guidetti chiama il challenge per invasione. 24-19 L’attacco di Boskovic da zona 2. 24-18 La pipe di Gabi, ci sono sei set-point per il. 23-18 La diagonale stretta di Boskovic. 23-17 Ancora, Vakif a -2 dalla conquista delset. 22-17va a segno da posto 2. 21-17 Boskovic trova il mani out del muro. 21-16 Gabi va a segno da zona 4. 20-16 Boskovic con la parallela da posto 2. 20-15riporta il Vakif a +5. 19-15punto della serata anche per Sinead. 19-14 Il ...

OA Sport

15.50 La nostra DIRETTAdi Conegliano - Gerdau Minas finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a ... Questa versione delle Pantere se la può giocare in finale sia con il...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale- Eczacibasi del Mondiale per Club 2022 di volley femminile. SEGUI ILDELLA PARTITA TABELLONE SEMIFINALI: GLI ... LIVE Vakifbank-Eczacibasi, Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA: sfida stellare tra Egonu e Boskovic! Leggi su Sky Sport l'articolo Conegliano-Minas, il risultato live della semifinale dei Mondiali per club di volley ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-PRAIA CLUBE DI VOLLEY DALLE 14.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di VakifBank Istanbu ...