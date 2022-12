Idee confuse a Repubblica | allarme per i consigli editoriali di FdI Ma la destra vuole solo una cultura libera

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 dicembre 2022) Eppure, bastava ascoltare le parole del ministro Sangiuliano: “Nessunosostituire alla vecchia egemonia gramsciana di sinistra una nuova egemonia: tutti noi qui presenti abbiamo subìto pregiudizi che non vogliamo dare agli altri. Credo che l’unica egemonia che si potrebbe tentare di affermare è l’egemonia italiana, quel pensiero italiano che per troppo tempo è stato accantonato in nome di un provincialismo esterofilo”. Sangiuliano lo ha detto intervenendo in collegamento (perché malato) alla festa per il decennale di FdI. E il suo progetto è chiaro: la, ma l’egemonia di sinistra l’ha soffocata. Occorre rompere quegli schemi. Semplice. Mala fa più complicata. Filippo Ceccarelli, ormai ospite fisso di Propaganda live, tutto compreso del suo ruolo di portavoce della satira antifascista, ...