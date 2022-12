Follower scioccati per la previsione di Chiara Ferragni | “Non scherziamo per favore”

(Di sabato 17 dicembre 2022)e laper il 2023:sotto shocksotto shock per ciò che un applicazione di Tik Tok ha predetto aper l’anno venturo, ovvero nientedimeno che il divorzio dal marito Fedez. L’influencer, infatti, ha utilizzato per gioco un filtro del social che svela che cosa ha in riserbo il 2023. Ebbene il filtro prevede cheil prossimo anno sarà single! @? Mii Music but It Makes You Uncomfortable – lukeitslukas “Ma no” ha subito commentato l’imprenditrice digitale con l’emoticon del sorriso, mentre isi sono subito scatenati nei commenti prendendo la cosa fin troppo sul serio. “Ma non ...

Sport Fanpage

... alcuni divertiti, molti altrie disgustati, mentre qualcuno ha fatto notare che il ... Ma sarai dannato se inizi una pandemia" ha scritto uno dei. Arrestata Nel frattempo la clip è ...I fan sono rimastiquando Fedez ha fatto tali dichiarazioni. Dopo alcuni giorni di ... 'Volgari, siete disposti vendere anche l'anima al diavolo per i soldi' - così ha scritto undei ... Ivana Knoll rivela i messaggi privati ricevuti su Instagram: ci sono ... We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...