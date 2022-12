Concorso notaio 2022 | bando per 400 posti | requisiti e come candidarsi

(Di sabato 17 dicembre 2022) È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un nuovodicon la disponibilità di ben 400per chi vuole diventare. Il termine del, che si apre il 10 gennaio 2023, è stato fissato al 9 febbraio 2023, perciò è indispensabile presentare la propria candidatura entro questa data.per diventare: unper 400Per poter accedere alè necessario essere in possesso di vari, che comprendono i titoli e altri criteri di idoneità oltre al rispetto della corretta procedura per l’invio delle domande. Igenerali per accedere aldisono: Non essere stati dichiarati ...

Ti Consiglio

... essendo responsabili in tale caso a titolo diquale istigatore (Tribunale Napoli, sez. V, ... assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto dao da altro ...Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia , con provvedimento della Direzione Generale degli Affari Interni in data 13 dicembre 2022, ha indetto ilper 400 posti di. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" " n.99 del 16 dicembre 2022 . Le domande di partecipazione potranno essere ... Concorso Notaio 2023 per 400 posti: Bando, requisiti, domanda È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un nuovo bando di concorso con la disponibilità di ben 400 posti per chi vuole diventare notaio. Il termine del concorso, che si apre il 10 gennaio 2023, è ...La Gazzetta ufficiale ha pubblicato un bando di concorso per 400 posti per diventare notaio. Ecco cosa prevede, quali sono i requisiti e come far domanda.