Avatar 2 | La via dell’acqua - Abbiamo bisogno di uno schermo più grande… e altri James Cameron

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il Re del Mondo è tornato con: la via dell'acqua ed è riuscito, ancora una volta dopo Aliens e Terminator 2, a realizzare un sequel all'altezza del primo capitolo. Ma anche a dimostrare quanto sia importante l'esperienza in sala per godere dello spettacolo cinematografico. Quattro milioni di euro di incasso ancor prima di arrivare al weekend. Questo è il biglietto da visita con cui: La via dell'acqua si presenta al pubblico nostrano, preparandosi ad affrontare la cavalcata delle festività natalizie, scontrarsi con glifilm al cinema a Natale 2022 e, probabilmente, uscirne vincitore. Se sarà ancora una volta record è presto per dirlo, ma nondubbi che i risultati del film disaranno importanti e preziosi per dimostrare la salute del Cinema in ...