Atletico Madrid | la decisione di Joao Felix

Stando a quanto riportato da Evening Standard , il Chelsea ha messo nel mirino il 23enne Matheus Cunha dell'e Memphis Depay , olandese del Barcellona.Commenta per primo L'ha offerto Joao Felix al Chelsea . I Colchoneros hanno proposto il talento portoghese ai Blues : la cifra del trasferimento si avvicina intorno ai 100 milioni di euro. Lo riporta l' ... Atletico Madrid, Joao Felix via solo per offerte sopra i 100 milioni: Arsenal e United in pole La Fiorentina farà scattare per Sofyan Amrabat l'opzione di prolungamento del contratto al 2025: è quanto è emerso durante il brindisi natalizio allo stadio Franchi tra il club viola e i media. (ANSA) ...