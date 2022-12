Viaggio nella Grande Bellezza | Cesare Bocci è a Gerusalemme

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Appuntamento speciale con «» e, in vista del prossimo Santo Natale, con la puntata La Terra di, in onda domenica 18 dicembre in prima serata su Canale 5, subito dopo l’intervista esclusiva a Papa Francesco. Città di unaspeciale e senza eguali,, da sempre, è al centro della storia dell’uomo e di forti diatribe politiche e religiose. Simbolo millenario, più volte distrutto e altrettante ricostruito, è un luogo conteso perché considerato il più sacro al mondo da tre differenti religioni. Questo nuovo...

Mediaset Infinity

La news relativa morte di Sinisa Mihajlovic irrompe in conferenza stampa,sala polifunzionale del governo, mentre il vicepremier Matteo Salvini sta tenendo una ... BuonSinisa, campione ...Ilin ascensore dentro l'AquaDom per ammirare i pesci dell'acquario. Sulle cause del crollo del grande acquario, che si trovahall di un hotel Radisson Blu nel CityQuartier DomAquare'e, non ... Viaggio nella Grande Bellezza - La Terra di Gerusalemme in streaming "Non si è mai pronti a salutare un compagno di viaggio. Sembra che il tempo sia stato troppo poco, già svanito, solo un ricordo. Salutare per sempre Sinisa Mihajlovic ...16 dic 2022 - Il rapper pubblica “Sete”, il suo primo album in major. Un concept ispirato dal sociologo Bauman.