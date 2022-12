Via libera del Cdm al nuovo codice degli appalti

ilmessaggero.it

Il consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti. Grande soddisfazione del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti della Lega. .Sebbene il piano di ripresa e resilienza della Polonia abbia ricevuto ufficialmente il, non è stato ancora effettuato alcun pagamento a causa di problemi legati allo Stato di diritto. Un'... Intesa Sanpaolo, via libera alla settimana corta di 4 giorni e smart working senza limiti mensili: cosa cambia (Adnkronos) – Il gruppo farmaceutico svizzero Novartis annuncia il via libera Ue alla prima terapia di precisione con radioligando per il trattamento delle forme più difficili di tumore della prostata ...Aggiudicati 31 progetti dal valore di 115 milioni per realizzare interventi nell\'ambito dell\'investimento Porti Verdi del PNRR ...