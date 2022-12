Tuttosport – La Juve fa sul serio per Giuntoli | De Laurentiis ha il sostituto

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lavuole Cristianocome direttore sportivo, in caso di addio Depunterà su Micheli o Mantovani. In questo momento le possibilità chevada via da Napoli sono molto scarse. Il direttore sportivo del Napoli sta pensando al rinnovo con il club partenopeo che scade nel 2024. Ma nel mercato, anche quello dei dirigenti, non si può mai escludere nulla. Così una società importante come la SSCN guarda sempre al futuro e programma anche quello che in questo momento appare difficile che si possa realizzare., i sostituti di De“Il modo di lavorare di Cristiano, piace molto allantus di John Elkann e questo lo sa anche Aurelio De. Che ha ...