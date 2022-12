“Strada suicida | tagliola per l' Italia” Rampelli fulmina la Bce

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Fabio, deputato di Fratelli d'e vicepresidente della Camera, è tra gli ospiti dell'edizione del 16 dicembre di Coffee Break, il talk show di La7 condotto da Andrea Pancani, che focalizza la trasmissione sui contrasti traed Europa dopo l'aumento dei tassi da parte della Bce guidata da Christine Lagarde: “Il tema non è l'aumento del costo del denaro, quello lo abbiamo potuto apprezzare già dalle decisione della Fed di qualche giorno fa negli Usa, era scontato che accadesse in Europa. È veramente stravagante percepire un'Europa a due dimensioni, una che sostiene chi è ha un'economia difficoltà sulla spinta drammatica della pandemia dicendo sì al Recovery Fund e agli Eurobond, basta con il Patto di Stabilità, sì al Pnrr. Questa tende la mano alle famiglie e le imprese, è l'Europa che vogliamo noi. Dall'altra parte, ...

BolognaToday

Overwatch 2 dovrà necessariamente fare parecchieper riuscire ad arrivare ai livelli del suo ... ma presentato con un modello di businessche ne ha compromesso il successo. Non sappiamo ...... inviando mercenari, la sta spingendo su un percorso", ha detto il presidente. Secondo il ... Sebbene si trovi sullaper Slovyansk e Kramatorsk, due grandi città (vedi mappa), l'Ucraina ha ... Incendio d'auto a Molinella, morto carbonizzato: si fa strada l'ipotesi del gesto volontario Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Era il papà di due gemelli appena nati, si è lasciato morire nella sua cella. Impiccato. «Con il suicidio di oggi di un giovane detenuto a Poggioreale Napoli è ...