(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo l’esordio stagionale a Les Deux Alpes (Francia), che ha visto le vittorie del tedesco Martin Noerl e dell’australiana Josie Baff, la Coppa del Mondodi snowboarcross si è spostata a(Italia). Nella giornata di ieri si sono svolte le qualificazioni, dove ben sette(cinque uomini e due donne) sono riusciti a conquistare il pass per le fasi finali inquesta mattina alle ore 10:30. Da ricordare ancora una volta l’assenza della stella italiana Michela Moioli, ancora alle prese con dei problemi alla schiena. Le fasi finali della tappa disi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 2 e in direttasu Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la DIRETTA LIVE testuale. Snowboard, Roland Fischnaller ...

... dasi apre un periodo all'insegna di tanto sport . Il Circo bianco si trova in Val Gardena, ...tavola si sdoppierà tra Carezza e Cortina per le discipline tecniche e Cervinia per loLA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DIDALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 10.45 Snowboardcross oggi, Cervinia 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara Si contano ormai le ore per la gara di Coppa del Mondo del 2022-2023 di snowboardcross che, a Cervinia, si disputerà venerdì 16 dicembre del 2022. Precisamente, a partire dalle ore 10,30 con la copert ...