Sinisa Mihajlovic | Stramaccioni | “Ci ha insegnato a vivere ogni secondo col sorriso”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Un uomo, un esempio, una persona sempre vera ci ha lasciato in un grande dispiacere e senso di vuoto condiviso da tutti e al netto dell’essere tifosi, al netto della bandiera che sostieni,ci hae confermato che, istante o attimo che Dio ci ha donato va vissuto al meglio, con il, con energia e in felicità con le persone che amiamo”. A dirlo all’Adnkronos è Andrea, che commenta così a caldo la morte di, venuto a mancare oggi a 53 anni dopo una lunga malattia. “E lui lo ha fatto fino alla fine. Il mio abbraccio a distanza va alla splendida famiglia cheha creato. Riposa in Pace”, conclude. L'articolo proviene da ...

Agenzia ANSA

Francesca Bonifazi , direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna , ha seguito da vicinoed oggi ne piange la scomparsa. "Per me è stato un paziente perfetto, con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva una malattia molto ...ROMA - "Tifo Lazio, se perdo con loro mi rode di meno" .non ha mai nascosto la sua fede laziale. Sei anni in biancoceleste dopo aver vestito la maglia della Roma. Un sacrilegio per alcuni, non per lui. Maglia giallorossa dimenticata a ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio «Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro», una poesia della scrittrice Cristiana Tognazzi è quella che ...Ha combattutto come ha sempre fatto nei suoi 53 anni di vita e, dopo aver sconfitto la malattia per bene due volte, questa volta, si è dovuto arrendere. Sinisa Mihajlovic è morto ...