Sciopero generale | Di Maggio FdI a iNews24 | “Accuse senza entrare nel merito delle questioni”

Ai microfoni di, la deputata di Fratelli d'Italia Grazia Diinterviene sullodi oggi, venerdì 16 dicembre, indetto dai sindacati CgiL e Uil. I sindacati attaccano Quota 103, definendola una presa in giro. "Evidentemente Landini non ha letto bene i contenuti della manovra. Ci sono ben tre interventi rivolti al ceto medio, che non favoriscono

Già da qualche giorno, l'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha annunciato che i sindacati CGIL Lombardia ed UIL Milano e Lomabardia hanno aderito ad unodi tutte le categorie - a ...Cgil e Uil in piazza a Roma sotto la pioggia - Manifestanti con ombrelli rossi e blu e le bandiere della Cgil e della Uil per lonella regione Lazio, contro la manovra. Sugli ...Pagni (Cgil): «ci attendono mesi di mobilitazione per coinvolgere le comunità su un’idea solidale di Paese». Don Enzo (Caritas): «rispetto all’emergenza casa in città c’è un mercato nero delle residen ...Secondo CGIL e UIL, che hanno indetto la protesta in tutti i settori, in alcune aziende l'astensione dal lavoro ha toccato punte del 90% ...