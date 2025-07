Come si fabbricano mosche sterili e perché salveranno gli USA dalle larve mangia-carne | ecco cos'è la SIT

Scopri come gli Stati Uniti stanno rivoluzionando la lotta contro la temibile mosca carnivora: con miliardi di maschi sterili lanciati dall’alto, questa strategia innovativa potrebbe salvare animali e allevamenti da gravi danni. La Sterile Insect Technique (SIT) rappresenta un metodo all’avanguardia, che combina biologia e tecnologia per controllare le infestazioni senza usare pesticidi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa sorprendente soluzione.

Gli Stati Uniti lanceranno miliardi di maschi sterili dagli aerei per combattere la mosca carnivora che minaccia animali e allevamenti. Le larve di Cochliomyia hominivorax crescono nei tessuti degli animali, che muoiono mangiati vivi tra atroci sofferenze. Questa tecnica si chiama Sterile Insect Technique (SIT) ed è una forma di "contraccezione di massa" per insetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

