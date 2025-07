Lavori pubblici a Bologna | Lepora spiega il progetto

A Bologna, il futuro verde si fa strada con il progetto Lepora: il Sindaco annuncia 3.000 nuovi alberi nei quartieri e una riprogettazione completa del parco della Montagnola. Con un investimento di 30 milioni di euro in lavori pubblici, molti dei quali richiesti dai cittadini, la città si prepara a rinascere, migliorando qualità di vita e spazi comunitari. Ecco come Bologna si trasforma per riscoprire il suo cuore verde.

Il sindaco promette 3mila nuovi alberi nei quartieri e la riprogettazione complessiva del parco della Montagnola. "Investiamo 30 milioni sui lavori pubblici, molti dei quali chiesti dai cittadini"  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori pubblici a Bologna: Lepora spiega il progetto

In questa notizia si parla di: lavori - pubblici - bologna - lepora

Fondi pubblici gonfiati e lavori fantasma: sequestro da 787mila euro a imprenditore e funzionari a Salerno - A Salerno, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di 787mila euro, coinvolgendo un imprenditore e alcuni funzionari pubblici.

Lavori pubblici a Bologna: Lepora spiega il progetto; Bologna, apre l'ultimo cantiere del tram in centro. Lepore: «Fine dei lavori nel 2026 o il Comune fallisce»; La nuova Giunta.

Tram Bologna, a che punto siamo con i lavori? Le novità sui cantieri di luglio - Gli aggiornamenti nei cantieri di via Indipendenza, in zona Santa Viola e in San Felice, nuovi lavori in Bolognina ... Da ilrestodelcarlino.it

Bologna, il sindaco Lepore: «Aiuteremo i commercianti ma solo chi è realmente danneggiato dai lavori del tram» - In merito ai lavori del tram di Bologna, il sindaco Matteo Lepore intende incontrare «a breve» le associazioni di categoria, perché «quella dei commercianti e degli artigiani è una ... corrieredibologna.corriere.it scrive