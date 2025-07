Garlasco è scontro sull’impronta 33 | per i consulenti di Sempio e della famiglia Poggi non è attribuibile

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco, una semplice impronta diventa protagonista di una battaglia giudiziaria senza precedenti. La controversia tra consulenti di parte e difesa si concentra sull’«impronta 33», un segno che potrebbe cambiare le sorti del caso. Un enigma che svela come anche le tracce apparentemente insignificanti possano diventare armi affilate nel labirinto della verità. La verità nascosta sotto la superficie.

Un'impronta, una guerra tra perizie. Nel caso Garlasco, a quasi vent'anni dal delitto di Chiara Poggi, tutto ruota attorno a una traccia rimasta per anni sullo sfondo: la cosiddetta «impronta 33». Per la Procura è la firma del killer. Per i consulenti della difesa e della famiglia della vittima, è invece una traccia inutilizzabile, priva di valore probatorio. Nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, l'impronta «33» è al centro dello scontro tra accusa e difese. Per la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, si tratta di un elemento chiave: sarebbe l'impronta lasciata dall'assassino e, in particolare, da Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi unico iscritto nel registro degli indagati (per ora).