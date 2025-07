Retegui come deve comportarsi l’Atalanta se arrivasse l’offerta giusta? Il capocannoniere merita attenzione

Se arrivasse l’offerta giusta per il capocannoniere dell’Atalanta, il club dovrebbe valutare attentamente la situazione: il desiderio di trattenere un attaccante così prolifico si scontra con le ambizioni economiche e sportive. Retegui, sebbene abbia attirato l’interesse internazionale, merita attenzione, ma anche rispetto per la propria crescita. La domanda è: quale sarà la decisione finale della Dea? Solo il tempo e le prossime mosse definiranno il futuro di questo talento.

