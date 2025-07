Lotta alla mafia due arresti a Vittoria | in manette due uomini con alle spalle una sfilza di reati

Nella battaglia contro la mafia, due cittadini di Vittoria sono finiti dietro le sbarre, colpiti da provvedimenti dei Tribunali di Catania e Ragusa. Con un passato costellato di reati, questi arresti rappresentano un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata, dimostrando che lo Stato non si ferma davanti a nulla. La giustizia torna a fare luce sulla legalità, rafforzando il tessuto sociale e la sicurezza di tutti i cittadini.

