Fedez spietato sul matrimonio con Ferragni Il rapporto con i figli e la verità sul gossip con Clara

Fedez si apre senza filtri, rivelando verità sorprendenti sul suo matrimonio con Chiara Ferragni e il rapporto con i figli. Il rapper non si ferma: tra critiche, paragoni duri e confessioni intime sulla presunta love story con Clara, mette in discussione molte convenzioni. Un racconto diretto e senza censure che cattura l’attenzione, lasciando intendere che la sua vita privata è più complessa e affascinante di quanto sembri. Ecco cosa svela il suo mondo senza filtri.

Fedez a ruota libera e senza peli sulla lingua. Come sempre. E il rapper ne ha per tutti ma soprattutto per l’ex moglie Chiara Ferragni fino ad arrivare a paragonare il loro matrimonio alla guerra del Vietnam (!). Non solo. Fedez parla anche della presunta love story con Clara, con la quale sta portando in giro per l’Italia assolata “Scelte stupide”, e dell’uso che fa della marijuana. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it