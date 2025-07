Danimarca | pacco sospetto ad ambasciata Israele a Copenaghen interviene polizia

In un gesto che ha attirato l’attenzione internazionale, la polizia danese è intervenuta oggi a Copenaghen presso l’ambasciata israeliana per un pacco sospetto. La cautela e la tempestività sono state essenziali per garantire la sicurezza, mentre le autorità locali indagano sull’origine e il contenuto di questa spedizione misteriosa. Restate sintonizzati: gli sviluppi nel caso potrebbero avere ripercussioni oltre i confini della Danimarca.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – La polizia danese è intervenuta a mezzogiorno all’ambasciata israeliana a Copenaghen per esaminare un pacco sospetto. La polizia di Copenaghen ha scritto su X che “siamo presenti all’ambasciata israeliana, dove stiamo indagando su una spedizione ricevuta”. Ha aggiunto: “Al momento non abbiamo ulteriori informazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Danimarca: pacco sospetto ad ambasciata Israele a Copenaghen, interviene polizia

