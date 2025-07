Rios il Palmeiras alza il muro per l’obiettivo dell’Inter | le cifre

Il futuro di Richard Rios si fa sempre più incandescente nel mercato estivo. Il centrocampista colombiano del Palmeiras, protagonista di una crescita esponenziale, attira l'attenzione di grandi club europei e mediorientali. Con un cartellino valutato oltre i 25 milioni di euro e il Palmeiras deciso a blindarlo, l'obiettivo dell’Inter si infiamma: riuscirà il club nerazzurro a superare la concorrenza e portare in Italia un talento destinato a lasciare il segno?

Il futuro di Richard Rios si infiamma sul mercato estivo. Il centrocampista colombiano del Palmeiras, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, è al centro di un duello internazionale che coinvolge club europei e mediorientali. COSTO DEL CARTELLINO – Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, il Palmeiras ha recentemente respinto un'offerta da circa 25 milioni di euro presentata dall'Inghilterra. Il club brasiliano valuta il cartellino del giocatore più di quella cifra, intorno i 30 milioni, ma non sembra disposto a cedere al ribasso. Il rifiuto dell'offerta degli Hammers sottolinea l'importanza che Rios riveste all'interno del progetto tecnico del Verdão.

