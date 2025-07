Roma core de ‘sta città in 12mila per la 2ª fase | due settori esauriti e record di abbonamenti in vista

un vero spirito di squadra e un entusiasmo condiviso tra tifosi e giocatori. La passione dei supporters romanisti si traduce in un sostegno senza confini, fondamentale per affrontare le sfide della prossima stagione con rinnovata energia e determinazione.

Se la Roma potrà essere protagonista in positivo nel prossimo campionato dipenderà anche dal mercato che Massara condurrà in questi due mesi, concentrandosi finalmente sulle entrate da fare ( piace Haraldsson ). Intanto però il popolo giallorosso ha dato un segnale importante al club, una fiducia verso questo nuovo corso testimoniata da una campagna abbonamenti “Core de ‘sta città” che sta letteralmente volando. Ciò che serve per creare entusiasmo nell’ambiente, con i tifosi che sono convinti che le persone messe al timone della parte sportiva possa fare bene. La sola Waiting List per il record. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma core de ‘sta città, in 12mila per la 2ª fase: due settori esauriti e record di abbonamenti in vista

