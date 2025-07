I clan di Caivano riciclavano i soldi di droga e pizzo giocando a 10 e Lotto | 7 arresti

Una scoperta scioccante scuote le fondamenta delle cosche di Caivano: sette persone sono finite in manette per aver utilizzato il gioco del "10 e Lotto" come copertura per riciclare denaro proveniente da droga e pizzo. Un'indagine che getta nuova luce sulla sottile interconnessione tra criminalità e attività apparentemente innocue, dimostrando ancora una volta come le mafie si adattino ai tempi moderni. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa sorprendente operazione.

Sette arresti nei clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo di Caivano, nella provincia di Napoli: secondo gli inquirenti, avrebbero riciclato i proventi illeciti di spaccio ed estorsioni nel "10 e Lotto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

