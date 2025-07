Caldo in città arrivano i rifugi anti-afa

In un’estate sempre più torrida, le grandi città si attrezzano per offrire sollievo dall’afa attraverso i nuovi rifugi anti-caldo. Questi spazi pubblici, tra biblioteche, musei e parchi, diventano veri e propri oasi di frescura e benessere, garantendo a cittadini e turisti un angolo di sollievo nel cuore dell’estate più calda degli ultimi anni. Scopriamo insieme come queste iniziative stanno rivoluzionando il modo di vivere le città sotto il sole cocente.

Nelle grandi città, quando l'asfalto scotta e l'aria diventa irrespirabile, trovare un po' di sollievo è sempre più complicato. Ecco che allora i rifugi anti-caldo sono diventati una realtà. Le amministrazioni locali stanno completando le prime mappature di spazi pubblici dove cittadini e turisti possono trovare riparo dall'afa, principalmente biblioteche, musei e parchi.

