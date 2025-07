Ucraina | FT domani telefonata Trump-Zelensky discuteranno stop armi

Domani, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si confronteranno in una telefonata cruciale, con focus sulla possibile sospensione delle forniture di armi dagli Stati Uniti a Kiev. Questa discussione potrebbe segnare un’importante svolta nelle dinamiche del conflitto e nelle relazioni internazionali, aprendo nuovi scenari politici e strategici. La tempistica di questo incontro rivela come ogni mossa sia attentamente calibrata in un contesto di complessi equilibri globali.

Milano, 3 lug. (LaPresse) – Donald Trump e Volodymyr Zelensky dovrebbero discutere della sospensione dell’invio di alcune armi dagli Usa a Kiev in una telefonata domani. È quanto riporta il Financial Times (FT), citando persone che hanno familiarità con la pianificazione della chiamata. Secondo le fonti, il presidente ucraino solleverà anche potenziali future vendite di armi. Il giornale sottolinea che la tempistica del colloqui potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: FT, domani telefonata Trump-Zelensky, discuteranno stop armi

In questa notizia si parla di: armi - telefonata - trump - zelensky

Telefonata di Meloni a Papa Leone XIV, la premier: “Italia e Vaticano insieme per far cessare conflitti, stop armi, più dialogo” - Giorgia Meloni ha recentemente contattato Papa Leone XIV, un incontro all’insegna della collaborazione tra Italia e Vaticano.

Droni russi su Kiev, esplosioni. Stop alle armi Usa all'Ucraina, Zelensky: "Chiariremo" Mosca: "Senza armi americane a Kiev la fine della guerra è più vicina". Tajani: "Sosteniamo gli sforzi di Trump per la pace". CNN: "La Corea del Nord pronta a inviare altri 30 Vai su Facebook

C'à un angolo "israeliano" dietro il recente stop alla consegna di alcune armi Usa all'Ucraina. La causa immediata della decisione sembra essere un'iniziativa di alcune figure del campo anti-ucraino nel Pentagono, non è chiaro quanto coordinata con il resto d Vai su X

Attacco russo su Paltava e Odessa. Stop alle armi Usa all'Ucraina, domani telefonata Trump-Zelensky - Telefonata Trump e Zelensky il 4 luglio: parleranno di forniture militari; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: bloccate in Polonia le armi Usa destinate a Kiev; Bloccata dagli Usa la fornitura di armi a Kiev per “spingere l’Ucraina a trattare”. Attesa per domani la telefonata Trump-Zelensky.

Armi Usa ferme in Polonia. Domani telefonata Trump-Putin. A Kursk ucciso il vice capo della marina russa - Dopo l'annuncio del blocco, le armi dirette a Kiev, tra cui Patriot e missili di precisione, sono ferme in Polonia. Si legge su msn.com

Ucraina: FT, domani telefonata Trump-Zelensky, discuteranno stop armi - Donald Trump e Volodymyr Zelensky dovrebbero discutere della sospensione dell'invio di alcune armi dagli Usa a Kiev in una ... Lo riporta lapresse.it