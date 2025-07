Torre del Greco esplosione e crollo di una palazzina | un ferito

Una violenta esplosione e il crollo di una palazzina a Torre del Greco hanno sconvolto la zona di largo Benigno. Interventi immediati di soccorso stanno portando alla luce un uomo di 64 anni, attualmente in ospedale in condizioni non gravi, mentre si temono altri feriti. La comunità si stringe intorno ai danni di questa tragedia, che potrebbe essere stata causata da una fuga di gas, e le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata poco fa nella zona di largo Benigno a Torre del Greco. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e si ipotizza che ci possano essere altri feriti. L'uomo ferito per l'esplosione a Torre del Greco è un 64enne. E' stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto, in Largo Benigno 8, ci sono Carabinieri, Vigili del fuoco e polizia locale per le operazioni di bonifica: non risultano dispersi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torre del Greco, esplosione e crollo di una palazzina: un ferito

torre - greco - esplosione - crollo

