Lega teme islamizzazione delle scuole Sardone | Vietare velo almeno alle bambine

La Lega esprime preoccupazione per quella che definisce una crescente islamizzazione delle scuole italiane, chiedendo di vietare il velo alle bambine come misura di tutela. Durante la presentazione della risoluzione, Sardone e Sasso hanno sottolineato la volontĂ di fermare "strumentalizzazioni interne" e di difendere i valori occidentali nelle istituzioni scolastiche. Una posizione che accende il dibattito sulla libertĂ religiosa e i confini della laicitĂ in Italia.

Le dichiarazioni di Sardone sono state pronunciate nel corso della presentazione della risoluzione leghista. La vicesegretaria era accompagnata dal capogruppo nella commissione Scuola di Montecitorio, Rossano Sasso. I due hanno quindi chiarito quali sono gli intenti del partito in riferimento al tema, sostenendo che la proposta vuole porre un freno a "un tentativo di strumentalizzazione che parte dall'interno delle nostre scuole". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lega teme islamizzazione delle scuole, Sardone: “Vietare velo almeno alle bambine”

In questa notizia si parla di: sardone - lega - teme - islamizzazione

Lega, Salvini nomina un altro vice segretario dopo Vannacci: è l’eurodeputata Silvia Sardone - La nomina di Silvia Sardone a vice segretario della Lega, dopo Vannacci, segna un passo strategico per il partito di Salvini.

Presentazione del libro “Mai sottomessi. Cronache di un’Europa islamizzata” di Silvia Sardone Un appuntamento dedicato alla libertà di parola e al confronto delle idee. Dopo i recenti episodi che hanno colpito il dibattito pubblico con toni inaccettabili, Verb Vai su Facebook

La Lega contro l'islamizzazione delle scuole. Sardone: Vietare il velo almeno per le bambine, è un sacco della spazzatura (di G. Ucciero); Silvia Sardone, chi è la pasionaria della Lega che Salvini vuole come vice. Cresciuta nell’ex Stalingrado d’Italia, lotta contro il velo islamico; Lega, l’intervista a Sardone: “Io vicesegretaria? Onorata. Ora lotta ai clandestini e all’islamizzazione dell’Italia”.

La Lega contro l'islamizzazione delle scuole. Sardone: "Vietare il velo almeno per le bambine, è un sacco della spazzatura" - La risoluzione presentata è però più blanda degli intenti sbandierati e non è chiaro dal testo se si voglia vietare il velo islamico. Si legge su huffingtonpost.it

Scuola, la Lega presenta una risoluzione contro l'"islamizzazione". Sardone: "Il velo è un sacco di spazzatura" - La Lega ha presentato una risoluzione in commissione Cultura della Camera in cui si impegna il governo a "intraprendere azioni" per contrastare iniziative nelle scuole che possano " diventare occasion ... Lo riporta affaritaliani.it