Alcolock | come funziona chi deve installarlo e quanto costa

A partire dalla fine del 2025, l'installazione dell'Alcolock diventerà obbligatoria per chi viene sanzionato più volte per guida in stato di alterazione con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Ma come funziona questo innovativo dispositivo? Chi deve installarlo e quali sono i costi associati? Scopriamo insieme le risposte a queste domande cruciali, analizzando le implicazioni di questa novità normativa che cambierà il panorama della sicurezza stradale italiana.

Dalla fine del 2025 entrerà in vigore una delle novità più rilevanti del nuovo Codice della strada: l’obbligo di installare l’A lcolock per chi è già stato sanzionato a guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gl e viene sorpreso nuovamente in stato di alterazione. Il dispositivo, regolato da un decreto firmato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è obbligatorio per due anni. Secondo le associazioni di categoria, ci sono criticità tecniche per i veicoli più vecchi (oltre il 22 per cento del parco auto ha più di 19 anni). Inoltre, l’installazione non richiede verifica della Motorizzazione, sollevando perplessità legali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alcolock: come funziona, chi deve installarlo e quanto costa

