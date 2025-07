Sole 24 Ore si chiude l’opa | Zenit oltre il 95 per cento del capitale

Il Sole 24 Ore si chiude con un colpo di scena: Zenit, la società di Confindustria, ha conquistato oltre il 95% del capitale attraverso l’offerta pubblica di acquisto volontaria. Con questa operazione, Zenit e i suoi alleati hanno rafforzato la loro posizione, portando a termine una delle operazioni più significative nel panorama editoriale italiano. Ma quali sono le implicazioni di questa conquista? Scopriamolo insieme.

Al termine del periodo di adesione all' offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni speciali de Il Sole 24 Ore, Zenit (società di Confindustria ) e le persone che agiscono di concerto risultano titolari di 53.536.240 azioni speciali, pari al 95,014 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni speciali de Il Sole 24 Ore. Portate in adesione 11.926.537 azioni speciali (21,167 per cento), che si sommano alle 41.279.501 azioni speciali già detenute da Zenit (73,261 per cento) e alle 330.202 azioni speciali proprie in mano all'emittente (0,586 per cento). La data di pagamento è il 4 luglio, poi il delisting del titolo.