Sancho Juve | la trattativa è in corso! I bianconeri credono all’affare in quanto forti di un fattore determinante | le ultimissime sulle negoziazioni

La Juventus punta deciso su Jadon Sancho, con la trattativa in corso senza sosta e un forte ottimismo tra i vertici bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, l’affare è più vivo che mai e si basa su un fattore determinante che potrebbe definire il futuro dell’attaccante inglese a Torino. I tifosi aspettano con trepidazione gli sviluppi, certi che questa operazione possa rappresentare una svolta significativa per la rosa della Juventus...

Sancho Juve: i bianconeri continuano a trattare il calciatore del Manchester United! Cosa filtra allo stato attuale delle cose. La Juventus continua a lavorare attivamente sul fronte Sancho e, come confermato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport, la trattativa per portare l’attaccante inglese a Torino va avanti senza intoppi. Nonostante le voci che suggerivano altre destinazioni, la Juve non ha mai abbandonato l’idea di rafforzare il proprio reparto offensivo con Jadon Sancho, e i contatti tra il club bianconero, il Manchester United e il giocatore sono sempre più frequenti. Sancho Juve: il rifiuto del Chelsea e l’ok per il trasferimento a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve: la trattativa è in corso! I bianconeri credono all’affare in quanto forti di un fattore determinante: le ultimissime sulle negoziazioni

In questa notizia si parla di: sancho - juve - bianconeri - trattativa

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

Nuovi contatti positivi con Sancho! Come riportato da Sky nelle ultime ore i bianconeri avrebbero avuto dei nuovi contatti positivi con l’inglese. Passi in avanti dunque nella trattativa con lo United L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TRO Vai su X

Sky Sports offre ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e Jadon Sancho Secondo l’emittente britannica, il Manchester United avrebbe chiesto 25 milioni di sterline per la cessione dell’attaccante inglese Cifra che non desterebbe particolari Vai su Facebook

David-Juve, avanti. Altro contatto per Sancho; La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa del Napoli per Sancho (Corsera); Chiesa al Liverpool, il saluto ai tifosi della Juve.

Juventus e Sancho: trattativa in corso con il Manchester United, le novità - La Juventus intensifica i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho: tra ostacoli economici e possibili scambi. Secondo msn.com

Juventus in pressing per Sancho: contatti continui con l'entourage e il Manchester United, i costi dell'operazione - Il club bianconero ha messo nel mirino il classe 2000 del Manchester United: i margini per una trattativa sono ampi, ma c'è l'ostacolo ingaggio. Da msn.com