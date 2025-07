LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1 7-6 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | altro break! 3° turno quasi realtà!

Se sei appassionato di tennis e vuoi vivere ogni istante del match tra Cobolli e Pinnington Jones a Wimbledon 2025, sei nel posto giusto! La tensione sale, i punti si infittiscono e il pubblico attende con trepidazione ogni gioco decisivo. Resta sintonizzato, perché il prossimo scambio potrebbe cambiare le sorti dell’incontro. Non perdere neanche un dettaglio: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e seguire l’evolversi di questa sfida spettacolare!

5-2 ECCOLOOOOOO! Altra risposta nei piedi: a breve servirà per il match il romano, a breve sarà in 3° turno a Wimbledon! 0-40 Beeeh amici: mostruosa uscita lungoriga, fulminante rovescio di Cobolli. Vale tre match point! 0-30 SUPER risposta di rovescio in cross! Serve un break adesso Flavio! 0-15 Errore di dritto Pinnington Jones! 4-2 SIII! Non trema e colpisce fortissimo il dritto dopo la prima Cobolli! SU! ADESSO! 40-30 Con il recupero vincente Pinnington Jones. Attenzione! 40-15 Doppio fallo (3°), non complichiamoci la vita Flavio. 40-0 Palla corta taglia-gambe di Cobolli! 30-0 Non risponde alla seconda comunque robusta di dritto Pinnington Jones.