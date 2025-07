I Concerti nel Parco | XXXV edizione

Pronti a vivere un’estate all’insegna della musica e della magia? La XXXV edizione del Festival I Concerti nel Parco, Estate 2025, trasforma il parco della Casa del Jazz a Roma in un palcoscenico naturale dal 2 luglio al 5 agosto. Con il supporto di istituzioni prestigiose, questo evento promette emozioni indimenticabili e serate all’insegna dell’arte e della convivialità. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria celebrazione musicale!

Il Festival I Concerti nel Parco, Estate 2025, giunto alla sua trentacinquesima edizione ed organizzato da I Concerti nel Parco ETS, è in programma a Roma, nel parco della Casa del Jazz dal 2 luglio al 5 agosto 2025. La XXXV edizione del Festival I Concerti nel Parco, Estate 2025 è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo; dalla Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo, gode del Patrocinio ed ha fatto richiesta di contributo ai sensi dell'Avviso Pubblico di Roma Capitale "Roma Creativa 365" del quale si è in attesa di conoscere gli esiti. L'edizione 2025 è realizzata in collaborazione con – Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz.