Vela Mondiali iQFoil 2025 | Nicolò Renna sogna il bis iridato Marta Maggetti punta al podio

Da domenica 6 a venerdì 11 luglio si terranno nella baia di Aarhus i Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, classe olimpica del windsurf che ha fatto il suo debutto a cinque cerchi la scorsa estate in occasione dei Giochi di Parigi 2024. In Danimarca andrà in scena dunque per gli specialisti della tavola l’evento più importante della stagione che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028. L’Italia ha a disposizione una carta da medaglia sia al maschile che al femminile, ma la concorrenza si preannuncia numerosa e particolarmente competitiva quindi non sarà semplice salire sul podio. Fari puntati tra gli uomini su Nicolò Renna, campione iridato in carica e oro agli Europei 2023, che andrà a caccia di un clamoroso bis ai Mondiali dopo il trionfo di un anno fa a Lanzarote. 🔗 Leggi su Oasport.it