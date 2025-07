Infantino nuovo piano shock | un Mondiale per Club ogni due anni Il presidente della FIFA forte del successo di pubblico del torneo vuole sfidare la Champions League

Il mondo del calcio si prepara a una rivoluzione con il nuovo piano shock di Gianni Infantino: un Mondiale per Club ogni due anni, sfidando apertamente la Champions League. Questa proposta audace mira a rivoluzionare gli equilibri del calcio internazionale, alimentando entusiasmo e polemiche tra appassionati e dirigenti. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa controcorrente? La sfida è aperta, e il futuro del calcio potrebbe cambiare radicalmente.

Il piano shock di Infantino per quanto riguarda il Mondiale per Club. La situazione attuale all’interno del mondo del calcio Una Coppa del Mondo per Club ogni due anni: questa è la nuova, dirompente idea che, secondo quanto riportato dal media spagnolo El Chiringuito, starebbe prendendo forma nella mente del presidente della FIFA, Gianni Infantino. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infantino, nuovo piano shock: un Mondiale per Club ogni due anni. Il presidente della FIFA, forte del successo di pubblico del torneo, vuole sfidare la Champions League

