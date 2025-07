Acf le amaranto salutano dodici giocatrici al termine della stagione 2024 25

L'estate porta sempre nuovi inizi e cambiamenti, e anche l’ACF Arezzo si prepara a salutare dodici delle sue brillanti protagoniste al termine della stagione 2024/25. Con un mix di emozione e gratitudine, il club ringrazia queste calciatrici per il loro contributo e augura loro il meglio per i futuri traguardi. Ma le novità non finiscono qui: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per le amarantine.

Arezzo, 3 luglio 2025 – ACF Arezzo comunica che le seguenti calciatrici hanno lasciato il club alla scadenza del contratto: Viola Bartalini (prestito terminato), Perla Pieri, Elena Prinzivalli, Simona Zito, Susanna Lunghi, Paola Taddei, Teresa Fracas (prestito terminato), Marica Licco, Melissa Toomey, Sofia Orsenigo e Margherita Santini. Si segnala inoltre che, nonostante un anno residuo di contratto, Alessia Carcassi ha potuto firmare con una società di Serie A in virtù della normativa vigente che consente il passaggio al professionismo, superando di fatto i vincoli contrattuali previsti per i club dilettantistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, le amaranto salutano dodici giocatrici al termine della stagione 2024/25

