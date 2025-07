Aggressione choc a Monza | ragazzi pestati dai maranza per una cassa acustica

Una notte di violenza scuote Monza, dove giovani bengalesi sono stati brutalmente aggrediti dai cosiddetti maranza in seguito a una rapina di una semplice cassa acustica. La scena, brutta e inquietante, si aggiunge alle cronache di una guerriglia urbana sempre più preoccupante. È il segnale che la sicurezza della città deve tornare al centro dell’attenzione, prima che episodi come questo diventino la norma.

Monza, 3 luglio 2025 - Aggrediti dopo la rapina di una piccola cassa acustica portatile dai maranza, che non hanno gradito l'allerta inviata alle forze dell'ordine. L'ennesima scena da guerriglia urbana che la notte scorsa si è verificata a Monza, dove alcuni bengalesi tra i 16 e i 18 anni sono rimasti lievemente feriti. Tutto è iniziato quando uno di loro stava svolgendo alcuni esercizi fisici davanti ai giardinetti del "Nei" di via Enrico da Monza, mentre ascoltava musica tramite la cassa portatile ed è stato avvicinato da un gruppetto di maranza che l'hanno minacciato e gli hanno rapinato la piccola cassa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressione choc a Monza: ragazzi pestati dai maranza per una cassa acustica

