Emergenza idrica a Ponte 90 perdite in sei mesi | Rete obsoleta e fatiscente

L’emergenza idrica a Ponte svela le fragilità di una rete ormai obsoleta e in deterioramento, con 90 perdite in soli sei mesi. La situazione, definita “al limite ma ancora accettabile” durante un recente incontro con la stampa, richiede interventi immediati per garantire un servizio più stabile e sicuro ai cittadini. È ora di affrontare con decisione questa problematica prima che diventi una crisi irrisolvibile.

Tempo di lettura: 4 minuti “ Situazione al limite ma ancora accettabile”: così è stata definita l’attuale condizione idrica nel Sannio nel corso di un incontro con la Stampa che ha visto la partecipazione del sindaco di Ponte Antonello Caporaso e dell’amministratore delegato di Gesesa Salvatore Rubbo. La condizione della fornitura idrica per gli usi civili è ancora sotto controllo, ma sono necessari alcuni lavori proprio nel territorio di Ponte. Nel corso dell’incontro, Caporaso e Rubbo hanno fatto chiarezza su quanto accade nel comune sannita alle porte di Benevento relativamente alla distribuzione che, nelle ultime settimane, ha generato in alcuni momenti disagio per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza idrica a Ponte, 90 perdite in sei mesi: “Rete obsoleta e fatiscente”

In questa notizia si parla di: idrica - ponte - emergenza - perdite

Ponte, concessi due finanziamenti: servizi per l’infanzia e rete idrica al centro dei nuovi interventi - Il Comune di Ponte ha ottenuto due importanti finanziamenti per migliorare i servizi alla cittadinanza.

L'Emergemza idrica che sta investendo il nostro Comune, e tutti i Comuni della Provincia di Trapani, è davvero drammatica! Seppure l' Amministrazione Comunale non abbia responsabilità dirette nella genesi di questa emergenza di portata così ampia, siamo Vai su Facebook

Crisi idrica a Ponte, Comune e Gesesa al lavoro per superare il problema. Rubbo: “Rete fragile, 90 perdite in sei mesi; Sicilia, manca l’acqua: razioni per lavarsi e mangiare. La crisi idrica scatena la guerra tra poveri ma il governo pensa al Ponte; TERRITORIO Emergenza idrica nel foggiano: il Vescovo Ferretti sollecita interventi immediati.

Avellino, emergenza idrica anche in Irpinia: guasti e perdite su tutta la rete - Il Mattino - Avellino, emergenza idrica anche in Irpinia: guasti e perdite su tutta la rete A determinare disservizi in città una sommatoria di cause che hanno fatto registrare per molte ore sospensioni ... Si legge su ilmattino.it

Emergenza idrica Sicilia, 900 milioni di euro privati per nuove infrastrutture e dissalatori - La Sicilia potrebbe dire addio all'emergenza idrica grazie a un imponente investimento privato di 900 milioni di euro da Webuild. Lo riporta ecointernazionale.com