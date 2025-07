Tramvia Firenze al via nuovo cantiere su lungarno Pecori Giraldi

Firenze si appresta a un nuovo capitolo di innovazione e mobilità sostenibile con l'apertura di un cantiere su Lungarno Pecori Giraldi, parte integrante del progetto della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. A partire dal 4 luglio, i lavori si estenderanno per 200 metri, segnando un passo avanti verso una città più moderna e connessa. Scopriamo insieme come questa trasformazione cambierà il volto del capoluogo toscano.

Firenze, 3 luglio 2025 - Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze). Dalle ore 21 del 4 luglio è in programma l'avvio del nuovo nuovo cantiere in lungarno Pecori Giraldi in prosecuzione con quello in corso su viale Giovine Italia e piazza Piave con occupazione del tratto fino a Ponte di San Niccolò. Tale cantiere, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, avrà un'estensione di 200 metri. La durata dei lavori è di 37 settimane, con interventi lato Arno, lato caserma, al centro della carreggiata. In generale l'intervento prevede la realizzazione della sede tranviaria in continuità con i binari di viale Giovine Italia e quindi nella carreggiata di lungarno Pecori Giraldi in prossimità della Caserma Baldissera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia Firenze, al via nuovo cantiere su lungarno Pecori Giraldi

In questa notizia si parla di: firenze - cantiere - lungarno - pecori

I giochi in cantiere poi la fuga: "Amo San Niccolò, odio l’auto. Firenze ingenerosa coi giovani" - Da bambino, passavo le giornate nel cantiere di mio padre a Bagno a Ripoli, divertendomi a giocare da muratore.

Bus turistici e nodo sosta. Verzi, Federagit Firenze: “Non sapere dove andranno mette in crisi il comparto” Lo spostamento dei bus turistici da lungarno Pecori Giraldi, annunciato dall’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, sta scatenando un acceso dibattito in Vai su Facebook

Tramvia Firenze, al via nuovo cantiere su lungarno Pecori Giraldi; A Firenze al via i cantieri estivi, la situazione; Cantieri tramvia, scatta la fase 2 dei lavori su viale Giovine Italia.

A Firenze al via i cantieri estivi, la situazione - Interventi “non rinviabili” sia per i tempi stretti Pnrr sia per motivi di sicurezza, per i quali “chiediamo pazienza”. Da msn.com

Estate 2025: Firenze, il punto sui lavori - Su viale Giannotti andranno avanti i lavori del cantiere F4 con l’avanzamento del cantiere attualmente in corso nel tratto via Traversari- Si legge su nove.firenze.it