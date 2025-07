the old guard 2 ha un finale brusco che esige una spiegazione e preannuncia un terzo capitolo

Il finale di The Old Guard 2 lascia il pubblico con il fiato sospeso, preannunciando un terzo capitolo ricco di colpi di scena e nuove sfide. Andy e il suo gruppo, segnati da tradimenti e rivelazioni sorprendenti, si trovano ora in un mondo più oscuro e imprevedibile. Ma cosa riserva il futuro agli immortali? Scopriamolo insieme, analizzando ogni dettaglio di questa avvincente conclusione.

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcuni dettagli relativi al finale di The Old Guard 2 - The Old Guard 2 riprende la storia di Andy e del suo gruppo di immortali, che nel film precedente erano stati costretti a esiliare uno dei membri del gruppo, che si era macchiato di tradimento. Non solo, alla fine hanno scoperto che il loro capo non era più immortale e che il mondo stava diventando sempre più pericoloso per tutti loro. Nel sequel, Andy ( Charlize Theron ) e il suo gruppo di guerrieri lavorano al fianco dell'agente Copley ( Chiwetel Ejiofor ), incontrato nel film precedente, per continuare a proteggere in segreto l'umanità, ma questa volta devono anche affrontare personaggi che sono più o meno come loro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it