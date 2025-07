Buen camino nuovo film di Checco Zalone al cinema dal 25 dicembre

Preparatevi a ridere e riflettere: il nuovo film di Checco Zalone, "Buon Camino," arriva nelle sale italiane dal 25 dicembre. Diretto da Gennaro Nunziante e prodotto da Indiana Production con Medusa Film, il film promette di essere un mix esplosivo di comicità e emozioni. Con un cast stellare e riprese che partono a breve, questa commedia sarà senza dubbio il regalo perfetto per le festività natalizie. Non perdete l’occasione di scoprire cosa ha in serbo Zalone!

(Adnkronos) – Il nuovo film di Checco Zalone, 'Buon Camino', diretto da Gennaro Nunziante, sarĂ al cinema dal 25 dicembre. L'annuncio ufficiale della data uscita è arrivato durante la convention di Medusa Film.  Prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con Mzl e Netflix, le riprese prenderanno il via nel mese di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: camino - film - checco - zalone

Buen Camino: annunciato il titolo del nuovo film con Checco Zalone - Preparati a ridere di gusto: è stato finalmente svelato il titolo del nuovo film con Checco Zalone, un ritorno atteso dai fan! Dopo alcuni anni, Zalone torna sul grande schermo diretto da Gennaro Nunziante, promettendo una commedia irresistibile.

«Buen Camino», il nuovo film di Checco Zalone ha una data di uscita ufficiale: a luglio il primo ciak Vai su X

#R101News: a Natale arriverĂ il nuovo film di Checco Zalone, dal titolo "Buen camino" Vai su Facebook

'Buen Camino', il nuovo film di Checco Zalone a Natale al cinema; Buen camino, nuovo film di Checco Zalone al cinema dal 25 dicembre; Cinema, esce a Natale il nuovo film di Checco Zalone “Buen Camino”.

Checco Zalone torna al cinema: svelata la data di uscita di “Buen Camino” - Checco Zalone pronto a tornare al cinema con un nuovo film, "Buen Camino": svelata la data di uscita della pellicola. Secondo msn.com

Il ritorno di Checco Zalone. "Buen Camino" sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre 2025 - 'Buen Camino', il nuovo film di Checco Zalone a Natale al cinema Diretto da Gennaro Nunziante. Si legge su msn.com