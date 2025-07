Liverpool muore l’attaccante Diogo Jota in un incidente stradale

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, perde la vita all’età di 28 anni in un devastante incidente stradale in Spagna. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra amici, tifosi e la famiglia. Un ricordo di passione e dedizione che rimarrà per sempre nel cuore di chi ha amato il suo talento. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni future, ricordando sempre il suo spirito combattente.

Tragica fine per Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool di 28 anni, morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora in Spagna. Lo schianto sulla A-52, all'altezza della località di Sanabria. Il giocatore viaggiava insieme al fratello André, 26 anni, anche lui calciatore professionista del Penafiel in Portogallo. L'auto sulla quale erano a bordo i due è uscita di strada e ha preso fuoco. Diogo Jota lascia la moglie, sposata lo scorso 22 giugno, con cui aveva tre figli. Cresciuto nel Pacos de Ferreira, passa all'Atletico Madrid e poi al Porto e successivamente approda in Inghilterra al Wolverhampton, che contribuisce a riportare in Premier nel 2018.

Il mondo del calcio è scosso da una tragedia immane che ha sconvolto Penafiel e tanti appassionati. La perdita di Andre Silva e Diogo Jota, due giovani talenti strappati troppo presto alla vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava.

Lutto terribile in casa Liverpool: Diogo Jota è morto in un incidente stradale. L'attaccante portoghese aveva 28 anni Tragedia nel mondo del calcio. Nella mattina di oggi è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool. Aveva 28 anni. Il portoghese è rimasto vi

Diogo Jota: la tragedia dell'attaccante di Liverpool e Portogallo. Aveva 28 anni, si era appena sposato con la compagna Rute Cardoso. Avevano avuto tre figli

